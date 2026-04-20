ВІЙНА В Україні Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - протягом доби зафіксовано 206 бойових зіткнень

2026-04-20 14:37

На фронті минулої доби зафіксовано 206 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Покровський і Гуляйпільський напрямки - найгарячіші. Про це 20 квітня повідомив Генштаб ЗСУ.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу рф.

Зазначається, що ворог завдав 71 авіаційного удару, скинувши 253 керовані авіабомби. Також росіяни застосували 7767 дронів-камікадзе та здійснили 2916 обстрілів, зокрема 85 - із реактивних систем залпового вогню.

Рашисти завдавали авіаударів у районах Іванівки, Гаврилівки, Великомихайлівки Дніпропетровської області; Воздвиженської, Гуляйпільського, Любицького, Микільського, Долинки, Чарівного і Копанів Запорізької області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаударів, застосувавши сім КАБів, та здійснив 100 обстрілів, зокрема п’ять - із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники 10 разів штурмували у районах Синельникового, Приліпки, Стариці, Вовчанська, Вільчі та в напрямку Бочкового.

На Куп’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 10 ворожих атак у районах Курилівки, Колісниківки, Ківшарівки, Борівської Андріївки та Радьківки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб російських загарбників просунутися поблизу Кармазинівки, Греківки, Дробишевого, Лимана та в напрямку Шийківки і Твердохлібового.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили чотири спроби росіян просунутися в районі Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував поблизу Голубівки та Никифорівки.

Нагадаємо, Сили оборони України за минулу добу вбили та поранили 1050 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 319 270 осіб.