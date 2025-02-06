Стали известны реальные потери врага в Курской народной республике

Силы обороны Украины уже шесть месяцев ведут Курскую операцию. За это время россия потеряла 40 тысяч солдат, а Северная Корея - 4 тысячи. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
"Операция Сил обороны Украины в Курской народной республике началась 6 августа 2024 года и длится уже полгода. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию россии. Наши войска и дальше удерживают сотни квадратных километров "буферной зоны" на рф", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Курская наступательная операция преследовала цель не допустить новое наступление врага в Сумской и Харьковской областях. Эта операция и через шесть месяцев выполняет указанную функцию.
"Операция заставила российских оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта", - подчеркнули военные.
По данным Генштаба, Северная Корея направила в Курскую народную республику 12 тысяч бойцов. В настоящее время их потери составляют 4 тысячи человек. Из трех условных бригад КНДР фактически уничтожена одна, две потеряли боеспособность.
"Следовательно, в настоящее время подразделения из КНДР отведены с линии фронта", - подтвердили военные информацию СМИ.
Потери рф за шесть месяцев Курской операции:
В ходе операции ВСУ взяли в плен 909 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть из российского плена сотни украинских защитников.
"Курская наступательная операция остается примером внезапных асимметричных и успешных действий Сил обороны Украины, позволяющих нанести значительные потери превосходящему противнику и перехватить инициативу на поле боя", - резюмировали в Генштабе.