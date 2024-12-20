ВОЙНА В Украине Стали известны потери среди северокорейских солдат в Курской народной республике

2024-12-20 10:27

Северная Корея уже потеряла в Курской народной республике по меньшей мере сотню военных, дислоцированных на рф, а еще тысяча получили ранения в боях с украинскими войсками. Об этом заявил член парламента Южной Кореи Ли Сонг Квон со ссылкой на данные разведки страны, сообщает Reuters.

Причина таких больших потерь - отсутствие у войск КНДР опыта ведения боевых действий с использованием беспилотников и незнание открытой местности, на которой они участвуют в боях.

Он объяснил расхождение в оценке числа погибших северокорейских военнослужащих с оценкой американского военного чиновника относительно умеренным анализом, проведенным Национальной разведывательной службой Южной Кореи (NIS).

Он добавил, что есть признаки того, что КНДР готовится к дополнительному развертыванию войск.

По данным американских и южнокорейских чиновников, более 10 тыс. северокорейских военнослужащих были отправлены на помощь россии в войне. 

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