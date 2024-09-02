ВОЙНА В Украине Бункерный озвучил новые ультиматумы о «мирных переговорах» и привязал к ним Курскую операцию ВСУ

2024-09-02 20:04

Бункерный снова заявил, что страна-агрессор россия якобы «никогда не отказывалась» от мирных переговоров с Украиной. Однако сначала он хочет попытаться «выгнать бандитов» из Курской области РФ, пишут пропагандистские росСМИ в понедельник, 2 сентября.

«Я всегда говорил о том, что мы хотим все спорные вопросы решать мирными средствами. Мы никогда от этого не отказывались, но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию рф, в Курскую область», — сказал диктатор во время своего пропагандистского выступления в средней школе в Кызыле в Республике Тыва.

Путин назвал операцию ВСУ в Курской области «провокацией». Он считает, что целью наступления Сил обороны был отвод российских войск от Донбасса.

«Расчет был на то, чтобы прекратить наступление на главных участках в Донбассе. Но главной задачи они не достигли», — утверждает птн.

Он традиционно попытался оправдать полномасштабное вторжения в Украину отказом Киева исполнять Минские соглашения и «началом подготовки к военным операциям».

Таким образом птн изменил свое предварительное условие для начала мирных переговоров с Украиной. Сейчас — это отход ВСУ из Курской области. Тогда как в июне 2024 года он заявил, что для завершения боевых действий Украина должна полностью вывести свои войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ.

После начала операции ВСУ в Курской народной республике в кремле вовсе заявляли о невозможности переговоров.