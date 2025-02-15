ВОЙНА В Украине Миллион, нулевая ипотека и право выбора: условия годового контракта для добровольцев 18 до 24 лет

2025-02-15 09:32

Министерство обороны разъяснило условия годового контракта для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет. Контракт предусматривает исключительно боевые должности. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире ТВ.

Программа позволяет быстро обучать молодежь и снабжать армию профессиональными кадрами. Добровольцы будут проходить подготовку в шести боевых бригадах, определенных Генеральным штабом.

Контрактники по этой программе смогут находиться исключительно на боевых должностях, предусматривающих риск. В частности, это:

стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар;

помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик;

разведчик, старший разведчик.

Все военнослужащие по этому контракту будут качественно подготовлены. Обучение будет состоять из трех этапов:

45 дней базовой подготовки;

14 дней профессиональной подготовки (возможно продление в зависимости от должности);

14 дней адаптации в бригаде.

Контракт 18-24 предлагает гарантированную государством выплату в 1 000 000 грн.

Добровольцы будут получать ежемесячное денежное довольствие - до 120 000 грн, будут иметь возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственные средства, бесплатное медицинское обеспечение, в частности, зубное протезирование, а также право на выезд за границу после года службы.

Также законом гарантировано освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.