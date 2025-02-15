Миллион, нулевая ипотека и право выбора: условия годового контракта для добровольцев 18 до 24 лет

Министерство обороны разъяснило условия годового контракта для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет. Контракт предусматривает исключительно боевые должности. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире ТВ.
Программа позволяет быстро обучать молодежь и снабжать армию профессиональными кадрами. Добровольцы будут проходить подготовку в шести боевых бригадах, определенных Генеральным штабом.
Контрактники по этой программе смогут находиться исключительно на боевых должностях, предусматривающих риск. В частности, это:
Все военнослужащие по этому контракту будут качественно подготовлены. Обучение будет состоять из трех этапов:
Контракт 18-24 предлагает гарантированную государством выплату в 1 000 000 грн.
Добровольцы будут получать ежемесячное денежное довольствие - до 120 000 грн, будут иметь возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственные средства, бесплатное медицинское обеспечение, в частности, зубное протезирование, а также право на выезд за границу после года службы.
Также законом гарантировано освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.