ВОЙНА В Украине К военной службе в Украине официально разрешили привлекать иностранцев и людей без гражданства

2024-10-11 14:35

Парламент поддержал во втором чтении законопроект о военной службе в Украине иностранцев и лиц без гражданства. Им разрешено занимать офицерские должности. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Закон предусматривает, что иностранцам и лицам без гражданства в Украине разрешат подписывать контракты с Вооруженными силами Украины, Государственной спецслужбой транспорта и Национальной гвардией для прохождения службы на должностях как рядового, сержантского и старшинского, так и офицерского состава.

Будет создан Центр рекрутинга иностранцев, который будет проводить проверку для выяснения: законно ли указанные лица находятся на территории Украины; привлекались ли они к административной или уголовной ответственности по законам Украины; связаны ли они с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины, а также другие обстоятельства, которые могут препятствовать принятию человека на военную службу по контракту.

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