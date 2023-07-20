ВОЙНА В Украине Для впервые принятых на военную службу по контракту, установили испытательный срок

2023-07-20 09:31

Для граждан, впервые принятых на военную службу по контракту, устанавливается обязательный испытательный срок от одного до шести месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Напомним, Верховная Рада еще весной приняла в целом законопроект №8169 О внесении изменений в некоторые законодательные акты по усовершенствованию отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и прохождения военной службы.

Документ предусматривает, что успешно прошедшие испытательный срок военнослужащие продолжают проходить военную службу по контракту в ВСУ или других военных формированиях.