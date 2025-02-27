ВОЙНА В Украине Ивано-Франковский ТЦК опроверг информацию об избиении блогера во время проверки документов

2025-02-27 10:27

Ивано-Франковский ТЦК опроверг информацию, распространенную в социальных сетях, где военнообязанный утверждал, что его избили во время проверки документов. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковского ТЦК.

По данным ТЦК, мужчина вел себя агрессивно, угрожал медиа-оглаской и не имел физических повреждений, которые впоследствии подтвердили во время медицинского осмотра.

В видео, которое снял сам Андрей Т. и распространил в интернете, он утверждал, что сотрудники ТЦК находились якобы в состоянии алкогольного опьянения и избили его.

Однако в официальном сообщении ТЦК подчеркнули, что "Андрей Т. нарушил правила военного учета, не явившись во 2 отдел Калушского РТЦК для прохождения медкомиссии, что было согласовано еще 10 октября 2024 года. Во время встречи с мобильной группой он начал агрессивно вести себя, угрожая распространением ложной информации, заявив, что является популярным блогером с большим количеством подписчиков".

Согласно заявлению ТЦК, "никакой физической силы к нему не применяли".

По словам представителей ТЦК, мужчина пытался использовать свою публичность как инструмент избегания мобилизационных обязанностей, однако, добавили в заявлении, "публичность не освобождает от исполнения конституционного долга по защите Родины".

"Андрей Т. вел себя агрессивно, никакой физической силы к нему не применяли. По прибытии во 2 отдел Калушского РТЦК и СП его личные вещи, в том числе мобильный телефон, не изымали. Именно на свое мобильное устройство он и записал видео, в котором обвинил военнослужащих в неправомерных действиях", - говорится в заявлении.