Экономика Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году

2025-03-03 08:23

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 3,5%, в то время как в сентябре прошлого года он ожидал его на уровне 4,7%. Такие данные приведены в отчете ЕБРР.

"Хотя Украина вошла в 2025 год с обеспеченным внешним финансированием на год, она сталкивается с замедлением экономического роста и ускорением инфляции из-за влияния войны, которая началась с российского вторжения в феврале 2022 года", - говорится в отчете под названием Слабый импульс на фоне фрагментации торговли и инвестиций.

Отмечается, что продолжение войны и массированные атаки России на украинскую электроэнергетическую инфраструктуру повлекли за собой как дефицит электроэнергии, что заставляет украинцев платить высокие цены за импортируемую электроэнергию, так и острый дефицит рабочей силы. Рост реального ВВП заметно замедлился с более чем 5,0% в первом полугодии 2024 года до около 2,0% во втором полугодии. Общий показатель ВВП в 2024 году оценивается в 3,0%.

ЕБРР добавляет, что возобновление инфляции во второй половине 2024 года было обусловлено ростом стоимости электроэнергии, коррекцией регулируемых цен на коммунальные услуги, быстрым ростом реальной заработной платы и обесцениванием гривны к доллару США после ослабления привязки обменного курса в октябре 2022 года.

"Годовая инфляция достигла 12% в декабре 2024 года и, вероятно, останется на таком же уровне в первой половине 2025 года, а в конце года снова снизится до однозначного показателя", - прогнозирует банк.

По оценкам ЕБРР, дефицит бюджета Украины на 2025 год составит 19,4% ВВП и будет полностью профинансирован за счет внешнего бюджетного финансирования в размере $38,4 млрд. Эта сумма включает $13,7 млрд от ЕС в рамках Ukraine Facility, $22 млрд от стран G7 на основе поступлений от замороженных российских активов по механизму ERA и $2,7 млрд от МВФ.

Отрицательные факторы, влиявшие на рост во второй половине 2024 года, вероятно, сохранятся в 2025 году, считают в ЕБРР.

В то же время с положительной стороны ожидается, что доказанная устойчивость и адаптивность бизнеса, хорошо функционирующий морской коридор, мощный стимул государственного потребления и увеличение военных закупок отечественными предприятиями будут способствовать экономическому росту.