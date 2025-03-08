Жизнь С начала года в Украине зафиксировали уже 11 температурных рекордов

2025-03-08 11:33

Зима 2024-2025 годов в Киеве была теплее климатической нормы на 2°С. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Средняя температура за три месяца составила -0,5°С, что сделало эту зиму десятой в рейтинге самых теплых с 1881 года.

Наибольшее отклонение от нормы было зафиксировано в январе - средняя температура превысила климатическую норму на 5,3°С. В текущем месяце также зафиксировали 11 температурных рекордов.

Самым холодным днем ​​стало 13 февраля, когда температура опустилась до -12,3°С, а самым теплым - 30 января, когда воздух прогрелся до +11,6°С.

Количество осадков этой зимы составило 89 мм, что составляет всего 72% от климатической нормы.