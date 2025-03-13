Жизнь АНОНС У Києві відкривається персональна виставка Марії Левитської «АЗОВСТАЛЬ. Полонені. Заручники війни»

2025-03-13 13:35

19 березня 2025 року о 16:00 у Великій залі Національної академії мистецтв України відбудеться відкриття персональної виставки «АЗОВСТАЛЬ. Полонені. Заручники війни» народного художника України, академіка НАМ України, головного художника Національної опери України Марії Левитської. Ця виставка є фінальним етапом проєкту. В експозиції буде представлено близько 40 творчих робіт, присвячених полоненим бранцям Азовсталі, зокрема й нові, раніше не експоновані твори автора. Виставка триватиме з 19 березня по 9 квітня.

Створення художніх творів, присвячених тематиці війни та полону, є процесом глибоко екзистенційним, позначеним складною палітрою емоційних станів – від внутрішньої тривоги до катарсичного переживання надії. Кожен мазок художнього інструменту виступає не лише засобом візуалізації, а й актом рефлексивного осмислення, в якому художник трансформує колективну травму у символічний простір мистецтва.

Зображаючи людські страждання, боротьбу та стійкість, митець переживає афективний процес, що балансує між емпатичним зануренням у трагедію та необхідністю естетичної репрезентації реальності. Цей внутрішній конфлікт породжує напругу між спонтанною експресією та свідомою композиційною структурованістю, що сприяє глибшому виявленню не лише зовнішніх аспектів драматичних подій, а й метафізичних вимірів людського буття.

«2022 рік. Я опинилася з дитиною в Празі. Ми пішли до музею святої Агнешки – готичної скульптури та живопису. Там я побачила старовинні дерев’яні скульптури: Мадонна з немовлям, а у немовля обламані ручки, ніжки. П’єта, а у Христа обламані ноги. Я відчула – це про нас. Про війну в Україні. Про наших понівечених дітей, людей. Про Маріуполь ще майже не було ніякої інформації. Були уривки відео захисників Азовсталі. Я не могла їм допомогти нічим. Просто двору, біля сміттєвих баків я почала малювати свій біль».

Вже у Києві пізніше у Національному музеї медицини ми відкрили виставку. Прийшли дружини та матері полонених Азовців. Одна жінка обернулась до мене і спитала: «А про полонених можете намалювати?» – «Я спробую…»

Марія Левитська – народна художниця України, театральна художниця-постановниця і художниця по костюмах. Народилася в Києві, закінчила Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури України, факультет живопису, відділення сценографії, майстерню Данила Лідера. Творчу кар’єру розпочала як художниця-постановниця та художниця по костюмах на кіностудії імені Олександра Довженка.

З 1989 р. – головний художник Національної опери України ім. Т.Г. Шевченка. Член Національної спілки художників України, академік Національної академії мистецтв України, нагороджена орденом Княгині Ольги (ІІ ст.), лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2003), театральної премії «Київська Пектораль» (1995), премії «Людина року – 2000». Нагороджена найвищою державною нагородою Італійської Республіки, якою можуть бути відзначені іноземні громадяни – Орденом «Зірка Італії» (2016).

Марія Левитська створила декорації та костюми для понад 160 опер, балетів та драматичних вистав в Україні, Японії, Канаді, Словенії, Польщі.

Відкриття виставки відбудеться 19 березня о 16:00.

Виставка триватиме з 19 березня по 9 квітня.

Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 20

Вхід вільний