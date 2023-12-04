Жизнь фото В Києві відкривається благодійна виставка Марії Левитської «Маріуполь. Бестіарій війни»

2023-12-04 12:38

Національний музей медицини України (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 37)

Благодійна виставка картин Головної художниці Національної опери України Марії Левитської з вдячністю захисникам, які боронять нас, жертвують своїм здоров’ям і життям та для підтримки військового Цьоха Андрія Володимировича, 1998 року народження, який був важко поранений 06 жовтня 2023 року на запорізькому напрямку, переніс 15 операцій і зараз перебуває на лікуванні у НВМКЦ «Головному військовому клінічному госпіталі» та потребує протезування.

На виставці будуть представлені картини, які покликані передати сприйняття мисткинею тих жахів війни, що довелося пережити людям. Найстрашніше – це те, що війна відбирає життя та здоров’я людей.

Вернісаж відбудеться 7 грудня 2023 року о 16-30. Картини будуть експонуватися до 19 січня 2024 року.

З виставкою можна ознайомитись у приміщенні Національного музею медицини України за адресою м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 37, щодня з 10-00 до 16-30.

Кожен з нас може долучитись до допомоги, придбавши будь-яку картину Марії Левитської, що представлена в експозиційній залі. Всі зібрані кошти мисткиня направить на лікування Андрія Цьоха.

Банківська картка: Цьох Андрій Володимирович 5168745124881589