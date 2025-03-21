ВОЙНА В Украине В Тернопольской области вражеские спецслужбы пытались завербовать шестиклассника

2025-03-21 09:29

Шестиклассника из Кременца Тернопольской области пытались завербовать российские спецслужбы. Школьник рассказал об этом инспектору Службы образовательной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что к инспектору сектора образовательных офицеров Кременецкого райотдела полиции подошел ученик шестого класса и рассказал, что на его мобильный телефон пришло сообщение в Telegram от неизвестного аккаунта с предложением подработки путем поджога объектов критической инфраструктуры и правоохранительных зданий.

Мальчику была отправлена видеозапись, на которой демонстрировались способы заработка и ссылка на Telegram-канал для регистрации. Ребенок не поддался на обещанные деньги, а сообщил об этом факте офицеру службы образовательной безопасности.

Полицейские пообщались со школьником и поблагодарили за позицию, а также проинформировали о случае сотрудников управления СБУ.

"Полицейские в очередной раз предостерегают: мы должны противодействовать российским спецслужбам, чтобы уберечь наших детей. Если вам стали известны попытки или факты вербования вражескими спецслужбами, если вас пытаются втянуть в преступную деятельность, немедленно сообщите в полицию или воспользуйтесь чат-ботом "Сожги" ФСБшника", - отметили в Нацполиции.

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