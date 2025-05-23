ВОЙНА В Украине На Тернопольщине военного поймали на вымогательстве и продаже уклонистам справок о непригодности

2025-05-23 11:32

На Тернопольщине военнослужащий пытался организовать схему продажи справок о непригодности к службе. За оформление поддельных документов он требовал $25 тысяч и угрожал ускорением мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В конце 2024 года подозреваемый предложил местному жителю помочь с оформлением справки о непригодности с последующим исключением из военного учета. Для этого фигурант обещал использовать личные связи в одном из территориальных центров комплектования на Тернопольщине.

"Услуги" военнослужащий оценил в 25 тысяч долларов - 20 тысяч авансом и еще 5 тысяч после получения документов. В случае отказа он угрожал ускорением мобилизации.

Злоумышленника задержали сразу после передачи второй части взятки.

Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения служебным лицом, совмещенное с вымогательством по ч. 3 ст. 369-2 УКУ.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.