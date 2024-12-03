ВОЙНА В Украине Энергоснабжение Тернопольской области после ночной атаки дронов восстановлено

2024-12-03 13:35

Возобновлено энергоснабжение Тернопольской области после ночной атаки российских дронов. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"В результате попадания в энергообъект в Тернопольской области временно обесточивались бытовые потребители и критическая инфраструктура региона. В настоящее время все потребители запитаны. Аварийно-восстановительные работы осуществляют специалисты облэнерго", - говорится в сообщении.

По данным Министерства энергетики, в общей сложности за прошедшие сутки энергетики возобновили энергоснабжение для 8386 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Напомним, ночью российские военные атаковали Тернополь ударными беспилотниками.

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