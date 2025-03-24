Жизнь Прокуратура начала уголовное производство по факту смерти ребенка на приеме у стоматолога в Киеве

2025-03-24 09:36

Киевская городская прокуратура начала уголовное производство по делу о смерти семилетнего мальчика во время приема у стоматолога в частной клинике, сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что семилетний ребенок умер во время получения стоматологических услуг в одной из частных клиник Киева. Остановка сердца мальчика произошла после введения анестезии, а реанимационные меры, которые были предприняты в течение двух часов, не помогли.

В прокуратуре отметили, что причины смерти и качество предоставленных пациенту медицинских услуг будут установлены в ходе расследования.

Если будет установлена вина медицинских работников, им грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. Причем с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью тоже до трех лет.

В прокуратуре отметили, что расследование проводится по статье о ненадлежащем исполнении медицинскими работниками профессиональных обязанностей (ч. 2 статьи 140 УКУ).