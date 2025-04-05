ВОЙНА В Украине В Украине открылись центры поддержки семей военнопленных и пропавших без вести бойцов

2025-04-05 14:36

В ряде украинских городов начали работу центры поддержки семей военнопленных и пропавших без вести. Помощь будут оказывать региональные представители совместно с другими специалистами. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Во Львове, Николаеве, Виннице и Харькове начали работу центры поддержки семей военнопленных и пропавших без вести, где граждане смогут получить помощь и необходимую информацию", - отметили в сообщении.

В центрах поддержки помощь семьям будут оказывать:

  • региональные представители уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах
  • главные специалисты Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека
  • представители военных частей ВСУ, НГУ, органов и подразделений Госпогранслужбы, Национальной полиции, ГСЧС, в которых проходил службу пропавший без вести или пленный
  • сотрудники Службы безопасности Украины
  • сотрудники Службы внешней разведки
  • следователи Национальной полиции
  • специалисты по юридической поддержке и психологической помощи

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