В Украине открылись центры поддержки семей военнопленных и пропавших без вести бойцов
2025-04-05 14:36
В ряде украинских городов начали работу центры поддержки семей военнопленных и пропавших без вести. Помощь будут оказывать региональные представители совместно с другими специалистами. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Во Львове, Николаеве, Виннице и Харькове начали работу центры поддержки семей военнопленных и пропавших без вести, где граждане смогут получить помощь и необходимую информацию", - отметили в сообщении.
В центрах поддержки помощь семьям будут оказывать:
- региональные представители уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах
- главные специалисты Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека
- представители военных частей ВСУ, НГУ, органов и подразделений Госпогранслужбы, Национальной полиции, ГСЧС, в которых проходил службу пропавший без вести или пленный
- сотрудники Службы безопасности Украины
- сотрудники Службы внешней разведки
- следователи Национальной полиции
- специалисты по юридической поддержке и психологической помощи