ВОЙНА В Украине Семьям пропавших без вести военных упростили получение единовременной денежной помощи

2024-11-15 09:29

Кабмин принял изменения в порядок выплат, согласно которым семьи пропавших без вести военных, которые впоследствии были объявлены умершими, смогут получить единовременную денежную помощь в течение трех лет с момента вступления в силу судебного решения. Об этом информирует пресс-служба Минобороны.

Ранее трехлетний срок подачи документов на получение единовременного пособия отсчитывался от даты смерти, указанной в свидетельстве. Это приводило к тому, что близкие родственники военных могли потерять право на помощь из-за истечения сроков еще до момента принятия самого судебного решения.

Теперь отсчет времени на оформление помощи начинается со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении военнослужащего умершим.

Это позволит обеспечить социальные гарантии для семей погибших защитников и защитниц.

Также правительство ввело внеочередную выплату единовременной денежной помощи лицам с инвалидностью I группы. Это обусловлено тем, что такие люди нуждаются в неотложном и стоимостном лечении. Нередко из-за длительного срока ожидания в общей очереди они не успевают получить помощь при жизни.