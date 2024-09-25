ВОЙНА В Украине Комиссия ООН нашла новые доказательства применения рашистами пыток к пленным и мирному населению

2024-09-25 12:30

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине нашла новые доказательства применения пыток рашистами украинских гражданских лиц и военнопленных как на оккупированных украинских территориях, так и на рф. Об этом говорится в отчете на сайте ООН.



Отмечается, что пытки проводятся в местах лишения свободы на рф, где содержатся заключенные из Украины. Подобную практику можно наблюдать в нескольких крупных пенитенциарных учреждениях на временно оккупированных территориях Украины.



"В качестве избранного метода пыток также систематически применяется сексуальное насилие в основном в отношении мужчин. Подобное происходит почти во всех вышеупомянутых местах лишения свободы", - сообщили в ООН.



Комиссия приняла на рассмотрение показания бывших заключенных в отношении персонала тюрем на рф, свидетельствующие о приказном характере жестокого обращения. Получена доказательная база того, что в некоторых местах лишения свободы приказы о жестоком обращении выдавались российскими высокопоставленными чиновниками.



Как рассказал пострадавший гражданский, которого истязали пытками десять дней подряд, рашисты делали все молча и профессионально, что свидетельствует о том, что подобное они совершают со многими.



Некоторые пострадавшие сообщили о значительных затруднениях с реинтеграцией в общество и в возобновлении отношений с близкими. Они отметили необходимость психологической и социальной поддержки как для себя, так и для своих семей.