ВОЙНА В Украине Украина готова закупить большой пакет американского вооружения, в том числе системы Patriot

2025-04-10 14:37

Украина готова заплатить за будущие пакеты помощи от США, в том числе за системы Patriot. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

"Что касается дополнительного пакета, мы хотим и мы готовы, и мы передавали американской стороне большой пакет, который мы хотим купить. Купить в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это. И мы не просили будущий пакет бесплатно", - рассказал глава государства.

По словам Зеленского, во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом шла речь о передаче хотя бы 10 систем Patriot.

"Я ему сказал по телефону, дайте нам хотя бы десять (систем Patriot). Это защита, это нам будет помощью после окончания войны, это гарантия безопасности, что у нас Украина закрыта противовоздушной обороной. Много разных форматов и инструментов, на которые мы готовы. Мы были готовы и 30, и 50 миллиардов найти на соответствующий пакет", - отметил президент.

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