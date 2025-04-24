ВОЙНА В Украине Официальный Киев настаивает на немедленном, полном и безусловном прекращении огня

2025-04-24 08:26

Украина настаивает на немедленном, полном и безусловном прекращении огня. Об этом написал Президент Украины Владимир Зеленский в Телеграм .

Глава государства вспомнил об ударе российского дрона по автобусу в Марганце Днепропетровской области, где погибли девять человек и более 40 получили ранения. Такие атаки фактически ежедневные.

"Россияне ещё и хвастаются ими, публикуя в интернете видео попаданий по гражданским. Весь мир должен воспринимать это трезво: если такую форму террора применяют россияне, то другие террористы тоже могут её перенять", – отметил президент.

Зеленский объяснил, что это одна из причин, почему продолжение российской агрессии является глобально опасным. Война со временем меняется, и чем дольше она длится, тем более могут быть модернизированы формы убийств и издевательств над людьми.

"Мы в Украине настаиваем на немедленном, полном и безусловном прекращении огня. Именно такой была и абсолютно правильная инициатива Соединённых Штатов 11 марта этого года. Это абсолютно возможно. Но возможно тогда, когда на это идёт россия и прекращает убийства", – подчеркнул он.

Президент напомнил, что "на Пасху мы достигли снижения интенсивности боевых действий и отсутствия воздушных тревог. Украина предлагала продлить это состояние тишины как минимум на 30 дней и сделать прекращение огня полным. Также мы готовы к немедленному прекращению огня как минимум по гражданским объектам и уже заявляли об этом. Это должен быть общий первый приоритет со всеми партнёрами – сохранение жизней".

"Была встреча с партнёрами в Париже. Продолжаем сегодня в Лондоне – украинская делегация уже начала встречи. Украина неоднократно говорила, что не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и впоследствии к настоящему миру. Прекращение убийств – это задача номер один. Благодарен всем, кто сосредоточен именно на этом и помогает двигаться к завершению войны", – заявил Зеленский.

По его словам, "мир может прийти в тишине, и первый признак тишины – отсутствие террора".