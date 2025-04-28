Жизнь В ближайшие дни в Украине снова похолодает, по ночам температура упадет до – 5°С

2025-04-28 16:41

В Украине понедельник будет без осадков, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью на севере, востоке и в центре заморозки в воздухе 0-3°, на остальной территории 1-6° тепла, на поверхности почвы - заморозки 0-5°. Днем температура составит 10-15° тепла, в Закарпатье и Прикарпатье – 14-19°, на востоке и северо-востоке – 7-12°.

В Киеве в понедельник без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью заморозки в воздухе 0-2°, днем 13-15° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в Киеве максимальная температура днем составляла 28,9° в 2012 году, минимальная ночью - 1,0° мороза в 1902 году.

Во вторник, 29 апреля, в Украине также без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, в восточных областях местами заморозки в воздухе 0-3°. Днем температура 14-19° тепла, на востоке и юго-востоке - 11-16°.

В Киеве во вторник без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 15-17° тепла.

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