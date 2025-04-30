ВОЙНА В Украине С сегодняшнего дня частично перекрыт еще один пункт пропуска на границе Украины и Польши

2025-04-30 08:24

На международном автомобильном переходе Устилуг-Зосин с украинской стороны с 30 апреля будут действовать ограничения на проезд транспортных средств. Об этом сообщила Гостаможенная служба.

Отмечается, что Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области запланировала устройство водоотведения, ограждения, дорожной разметки и монтаж автоматических шлагбаумов. Работы продлятся, ориентировочно, до 5 июня этого года.

В Гостаможслужбе напомнили, что с польской стороны пункта пропуска Зосин-Устилуг также проводится ремонт стального пролетного надстройки моста через Западный Буг, а также обновление опор и подъездов к нему. Это также приводит к частичному ограничению проезда, установлению реверсивного движения только одной полосой половины моста, затруднению и замедлению трафика.

Напомним, с 22 апреля в пункте пропуска Шегини на границе с Польшей начались ремонтно-реконструкционные работы. Ограничения продлятся ориентировочно до 10 мая.