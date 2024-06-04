Политика Поляки заблокировали пункт пропуска Рава-Русская

2024-06-04 17:37


Представители фермерских хозяйств Польши снова требуют снизить ввоз зерна из Украины.

Польские фермеры возобновили блокировку грузовиков в пункте пропуска Рава-Русская - Хребенное. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины во вторник, 4 июня.

"Представители местных фермерских хозяйств выступили с требованием об уменьшении ввоза зерновых культур на территорию РП из Украины. В рамках объявленной блокировки протестующие не пропускают грузовики на выезд из Украины", - говорится в сообщении.

На въезд в Украину пропуск грузовиков осуществляется по ранее объявленному графику - 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также одним запуском, дополнительно, на час по четыре грузовика, осуществляющих перевозку гуманитарной помощи.

Пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

По состоянию на 11:20 очередь грузовиков на выезд из Украины составляла 33 единицы, зарегистрированные в электронной очереди.

ГПСУ не указывает, как долго будет продолжаться блокировка КПП. Но вчера анонсировалось, что акция продлится до второй половины дня 6 июня.

Напомним, 29 апреля поляки разблокировали все КПП на границе с Украиной. Последним из них был как раз Рава-Русская - Хребенное.

Как известно, польские фермеры с февраля блокировали КПП, протестуя против ввоза украинской агропродукции, планов Еврокомиссии продлить экономический безвиз с Украиной еще на год, а также против "зеленого курса" ЕС.

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