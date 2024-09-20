Мир На границе с Венгрией на две недели ограничат движение на выезд из Украины

2024-09-20 19:31

На границе с Венгрией в пункте пропуска Чоп-Захонь в течение двух недель частично будет ограничено движение транспорта в направлении выезда из Украины. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Отмечается, что в связи с проведением ремонта дорожного покрытия в зоне таможенного контроля пункта транспорт будет двигаться только по двум полосам из пяти имеющихся.

Ремонтные работы проводятся в рамках проекта осовременивания таможенно-пограничной инфраструктуры при поддержке проекта Агентства США по международному развитию (USAID).

subscriber subscriber

Еще по теме

Большая вода дошла до Венгрии, там усиленно готовятся к наводнению

2024-09-17 19:15

В Волынской области ограничили движение на пункте пропуска Устилуг-Зосин

2024-09-04 08:24

Эстония вводит усиленный таможенный контроль на границе с рф

2024-08-09 17:29

ЕС может исключить Венгрию из Шенгенской зоны за выдачу виз роССиянам, - Politico

2024-08-05 19:15

Еще новости в разделе "Мир"

На границе с Венгрией на две недели ограничат движение на выезд из Украины

2024-09-20 19:31

В заговоре с целью силового захвата власти в Армении обнаружен российский след

2024-09-19 09:31

видео В Тверской области роССии из-за атаки беспилотника горит склад боеприпасов: население эвакуируют

2024-09-18 16:05

Страшнее COVID-19: из Индии распространяется опасный вирус, от которого нет лекарства

2024-09-17 20:48
Все статьи раздела "Мир"

Мир

На границе с Венгрией на две недели ограничат движение на выезд из Украины 2024-09-20 19:31
В заговоре с целью силового захвата власти в Армении обнаружен российский след 2024-09-19 09:31
видео В Тверской области роССии из-за атаки беспилотника горит склад боеприпасов: население эвакуируют 2024-09-18 16:05
Страшнее COVID-19: из Индии распространяется опасный вирус, от которого нет лекарства 2024-09-17 20:48