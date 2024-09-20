Мир На границе с Венгрией на две недели ограничат движение на выезд из Украины

2024-09-20 19:31

На границе с Венгрией в пункте пропуска Чоп-Захонь в течение двух недель частично будет ограничено движение транспорта в направлении выезда из Украины. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Отмечается, что в связи с проведением ремонта дорожного покрытия в зоне таможенного контроля пункта транспорт будет двигаться только по двум полосам из пяти имеющихся.

Ремонтные работы проводятся в рамках проекта осовременивания таможенно-пограничной инфраструктуры при поддержке проекта Агентства США по международному развитию (USAID).