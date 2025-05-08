Экономика Беспрецедентные пошлины Трампа обвалили продажи на китайских маркетплейсах Temu и Shein

2025-05-08 09:31

После повышения розничных цен, вызванного новыми тарифами США, китайские маркетплейсы Temu и Shein испытали значительное падение продаж на американском рынке, сообщает Bloomberg.

В период с 25 апреля по 1 мая, когда изменения в ценах уже вступили в силу, продажи Shein упали на 23%, тогда как Temu - на 17% по сравнению с показателями предыдущей недели.

Это резкое снижение стало реакцией американских потребителей на отмену налоговой льготы de minimis, которой компании пользовались для беспошлинной поставки мелких посылок из Китая.

Дональд Трамп, возвращаясь к политике жесткого протекционизма, также увеличил пошлины на импорт из Китая до 145%, что способствовало удорожанию продукции и падению потребительского доверия до самого низкого уровня за последние почти пять лет.

Среди крупнейших повышений цен - товары из категории красоты и здоровья на Shein: в среднем подорожали вдвое; игрушки и настольные игры - на 60%, товары для дома - на 40%, женская одежда - на 10%.

Temu и Shein сильно зависят от китайской цепочки поставок. Обe компании повысили цены с 25 апреля, когда их операционные расходы резко возросли из-за новых пошлин.

Temu почти полностью переложила новые пошлины Трампа на американских потребителей в отношении товаров, поставляемых напрямую из Китая - цены некоторых из них почти удвоились.

Сейчас же Temu также переориентируется: компания планирует перейти к модели локального выполнения заказов, сосредоточившись на продажах товаров, уже находящихся на складах в США, чтобы избежать пошлин.

Ценовая политика Amazon, Walmart и Target пока не изменилась, однако растущее давление со стороны поставщиков из Китая создает дополнительную неопределенность относительно будущих затрат для потребителей.