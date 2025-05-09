ВОЙНА В Украине Экс-начальнику Ровненского ТЦК грозит до восьми лет тюрьмы за платную помощь уклонистам

2025-05-09 13:30

Сотрудники ГБР сообщили о новом подозрении бывшему руководителю Ровненского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным следствия, чиновник создавал условия для уклонения от мобилизации отдельными военнообязанными. Он делал так, чтобы в отношении таких лиц не проводились проверки и их не привлекали к ответственности за уклонение от службы.

Предварительно установлено, что незаконную помощь получили более полусотни человек.

В настоящее время фигурант уволен с должности и подозревается в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Бывшему начальнику Ровненского районного ТЦК грозит до восьми лет лишения свободы.

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