ВОЙНА В Украине Экс-начальнику Ровненского ТЦК грозит до восьми лет тюрьмы за платную помощь уклонистам

2025-05-09 13:30

Сотрудники ГБР сообщили о новом подозрении бывшему руководителю Ровненского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.



По данным следствия, чиновник создавал условия для уклонения от мобилизации отдельными военнообязанными. Он делал так, чтобы в отношении таких лиц не проводились проверки и их не привлекали к ответственности за уклонение от службы.



Предварительно установлено, что незаконную помощь получили более полусотни человек.



В настоящее время фигурант уволен с должности и подозревается в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Бывшему начальнику Ровненского районного ТЦК грозит до восьми лет лишения свободы.