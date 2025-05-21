Жизнь В Мадриде возле школы расстреляли Андрея Портнова - бывшего замглавы администрации Януковича

2025-05-21 13:34

Бывшего украинского политика Андрея Портнова застрелили возле американской школы в столице Испании Мадриде. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в среду, 21 мая.

"Неизвестный стрелок или стрелки застрелили бывшего украинского политика Андрея Портнова в среду утром возле ворот американской школы в богатом районе Мадрида Посуэло, сообщило источник, близкий к расследованию"", - говорится в сообщении.

Полиция получила сообщение о стрельбе в 10:15 по Киеву. Радиостанция Cadena SER сообщила, что мужчина вел своих детей в школу, когда в него выстрелили.

Напомним Портнов был первым заместителем главы Администрации президента времен Виктора Януковича. В 2018 году Портнов руководил пророссийским телеканалом NewsOne. Активно пытался дискредитировать Революцию Достоинства и последующие проевропейские реформы в стране, а также продвигать антизападные программы, вовлекая в это интернет-боты.