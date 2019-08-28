Политика документ Знаменитый Печерский суд Киева вызвал повесткой экс-президента Порошенко

2019-08-28 11:42 165

Печерский районный суд Киева вызывает пятого президента Украины Петра Порошенко по делу о защите чести и достоинства, по иску юриста Андрея Портнова.

Об этом стало известно из сообщения Портнова, которое он опубликовал в своем Telegram-канале, со ссылкой на текст документа суда.

"Печерский районный суд Киева вызывает на судебное заседание по рассмотрению гражданского дела №757/43705/19ц по иску Портнова Андрея Владимировича к Порошенко Петру Алексеевичу, политической партии "Европейская солидарность", Общества с ограниченной ответственностью "Телеканал Прямой" о защите чести, достоинства и деловой репутации", - говорится в повестке суда.

Судебное заседание назначено на 9 сентября, на 17:00 часов, по адресу г. Киев, ул. Владимирская, 15.

Напомним, ранее Портнов подал в Печерский районный суд Киева иск к пятому президенту Украины Петру Порошенко, его партии "Европейская солидарность" о защите чести и достоинства. Речь идет о заявлении Порошенко, в котором он утверждал следующее: "материалы "дела моряков", несмотря на тайну следствия, были переданы ГБР господину Портнову, который затем передал эту информацию Российской Федерации, а именно постоянному представителю РФ в ООН Василю Небензе".

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