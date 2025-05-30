ВОЙНА В Украине В ЗСУ значно посилять контроль за призначеннями, переводами та мобілізацією на тилові посади

2025-05-30 16:44

Командування Сухопутних військ ЗСУ скасувало наказ про призов на військову службу заступниці прокурора Запорізької області Наталії Максименко, котру підозрюють у хабарництві. Раніше вона отримала тилову посаду бухгалтера. Про це повідомили Сухопутні військаю

У командуванні заявили про посилення контролю за мобілізацією на такі посади - після виявлення фактів, коли підозрювані у корупції намагались уникнути правосуддя через службу в тилу.

"У зв’язку з випадками, коли окремі особи, зокрема фігуранти корупційних справ, намагалися використати тилові вакансії для втечі від правосуддя, Командуванням Сухопутних військ ЗС України посилено контроль за процесом призову та призначення на такі посади", - мовиться у заяві.

Зокрема, вказується, що наказ командира військової частини від 9 травня про призов Максименко скасували через порушення порядку мобілізації, затвердженого постановою Кабміну.

"Це підтверджує, що будь-які спроби використати тилові посади як лазівку для ухилення від відповідальності будуть рішуче припинені", - наголосили у Сухопутних військах.

Там також акцентували важливість усіх посад, включно з тиловими, для забезпечення бойової готовності.

"Кожна посада, навіть у тилу, вимагає високої відповідальності, професіоналізму та відданості справі захисту України. Тилові підрозділи не будуть безпечною гаванню для тих, хто прагне уникнути справедливого покарання", - зазначили у заяві.

Раніше Центр протидії корупції повідомив, що Максименко заступила на службу 9 травня - за десять днів до засідання ВАКС у її справі. У ЦПК вважають, що мова про спробу уникнути відповідальності шляхом мобілізації.

"Поки фігуранти корупційних справ перебувають на службі (переважно у глибокому тилу), строки давності у їхніх справах потрохи спливають. Тому поки депутати не внесуть зміни до закону, десятки фігурантів топсправ, зокрема і Максименко, цілком законно уникнуть покарання", - заявили в ЦПК.