ВІЙНА В Україні Оновлені правила бронювання від мобілізації: бронь для бізнесу скорочено

2026-10-28 09:28

Кабмін розпочав змінювати правила бронювання від мобілізації: бронь для ОПК та енергетики скорочено до 95%.

Головні зміни, які готуються до впровадження урядом Сергія Корецького:

▪️Міністерства та обласні адміністрації протягом 10 днів після набрання постановою чинності мають переглянути критерії критичності та перевірити підприємства, які вже отримали цей статус.

▪️Створюється новий Координаційний центр із бронювання. Він розглядатиме питання надання та скасування статусу критично важливих підприємств, а також збільшення лімітів бронювання.

▪️Державний орган матиме до 7 робочих днів на первинний розгляд документів, Координаційний центр – до одного календарного місяця на рекомендації, після чого ще до 3 робочих днів відводиться на остаточне рішення.

▪️Якщо підприємству збільшили ліміт, але воно не забронювало працівників через Дію протягом встановленого строку, рішення про збільшення ліміту втратить чинність.

▪️Для визначених підприємств оборонної промисловості та енергетики — ліміт 95%. При цьому працівники, безпосередньо залучені до виробництва, підлягають обов'язковому бронюванню. Збільшення ліміту понад 95% можливе за окремим рішенням.

▪️Порушення військового обліку можуть вплинути на бронювання. Якщо керівник підприємства систематично порушував правила військового обліку, це може стати підставою для відмови в розгляді пропозиції щодо збільшення ліміту.

▪️Координаційний центр зможе рекомендувати скасування критичності. Зокрема, після звернень правоохоронних органів.