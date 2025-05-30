Жизнь Укрзалізниця призначила додатковий поїзд на популярний маршрут - Ужгород - Київ

2025-05-30 08:26

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд на популярний маршрут - з Ужгорода до Києва та у зворотному напрямку. Про це повідомила пресслужба компанії.

"Укрзалізниця призначає додатковий поїзд №284/283 Ужгород - Київ на пікові дати№, - йдеться в повідомленні.

Поїзд відправиться з Ужгорода 30 травня та 1 червня о 23:14 і прибуде до Києва о 13:12.

В зворотному напрямку, з Києва, поїзд відправиться 31 травня та 2 червня о 15:12 та прибуде до Ужгорода о 5:20.

Квитки вже в продажі в застосунку Укрзалізниці, на сайті та в касах вокзалів.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Жизнь"

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд на популярний маршрут - Ужгород - Київ

2025-05-30 08:26

В Україні зафіксовані знеструмлення у двох областях - причиною стала негода

2025-05-29 12:30

У сервісних центрах МВС зафіксовані перебої в наданні послуг - ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК

2025-05-27 16:38

В Кременчуге семеро мужчин напали на группу работников ТЦК и обратили их в бегство

2025-05-27 13:35
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд на популярний маршрут - Ужгород - Київ 2025-05-30 08:26
В Україні зафіксовані знеструмлення у двох областях - причиною стала негода 2025-05-29 12:30
У сервісних центрах МВС зафіксовані перебої в наданні послуг - ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК 2025-05-27 16:38
В Кременчуге семеро мужчин напали на группу работников ТЦК и обратили их в бегство 2025-05-27 13:35