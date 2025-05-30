Жизнь Укрзалізниця призначила додатковий поїзд на популярний маршрут - Ужгород - Київ

2025-05-30 08:26

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд на популярний маршрут - з Ужгорода до Києва та у зворотному напрямку. Про це повідомила пресслужба компанії.

"Укрзалізниця призначає додатковий поїзд №284/283 Ужгород - Київ на пікові дати№, - йдеться в повідомленні.

Поїзд відправиться з Ужгорода 30 травня та 1 червня о 23:14 і прибуде до Києва о 13:12.

В зворотному напрямку, з Києва, поїзд відправиться 31 травня та 2 червня о 15:12 та прибуде до Ужгорода о 5:20.

Квитки вже в продажі в застосунку Укрзалізниці, на сайті та в касах вокзалів.