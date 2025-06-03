ВІЙНА В Україні Процедуру проходження ВЛК змінили та пришвидшили - нововведення стосуються документообігу

2025-06-03 16:38

Затверджено зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Це спростить документообіг, пришвидшить ухвалення рішень та зниження ризику помилок через людський фактор. Про це повідомляє Міноборони.

Нововведення стосуватимуться документообігу між комісіями, ТЦК та військовими частинами.

Як зазанчають в МО, якщо постанова ВЛК не потребує затвердження вищою інстанцією, то документи будуть автоматично надсилати в електронному вигляді до реєстру Оберіг.

У паперовому вигляді до ТЦК передаватимуть лише картки обстеження та супровідні документи.

Також Міноборони запровадило чіткі строки для перевірки документів військово-лікарськими комісіями. Граничний строк перевірки документів ВЛК становитиме не більше 5 днів.

Якщо ж документи перевіряє ВЛК обласного чи міського ТЦК, і в ньому немає помилок, то документи за постановою "непридатний" мають передати до штатної ВЛК не пізніше наступного дня після завершення перевірки.

Якщо документи перевірятиме штатна ВЛК, то електронний документ та протокол засідання автоматично передаються в реєстр.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, який встановлює, що всі чоловіки віком від 25 до 60 років, обмежено придатні до служби в Збройних силах, зобов’язані повторно пройти огляд ВЛК до 5 червня 2025 року.