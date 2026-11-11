Економіка В ЄС готують для України додатковий кредит на 45 млрд євро

2026-11-11 14:35

Європейська комісія розглядає можливість надати Україні додатковий кредит у розмірі €45 млрд вже наступного року.

Це необхідно, щоб покрити близько двох третин прогнозованого дефіциту фінансування, який виявився значно більшим, ніж очікувалося.

За інформацією віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса та лідерів ЄС, деталі ініціативи виглядають так:

• Причина додаткової допомоги: Загальний дефіцит фінансування України на 2027 рік оцінюється у €70 млрд.

Цю цифру союзники визнали після відповідного звернення президента Володимира Зеленського в жовтні.

ЄС планує взяти на себе дві третини цієї суми (€45 млрд), а решту коштів очікують залучити від інших міжнародних партнерів, зокрема країн G7 (Великої Британії, Канади тощо).

• Це кошти перевищують вже затверджений раніше план.

Нова сума не є частиною раніше погодженого кредитного пакету ЄС на €90 млрд (програма Ukraine Support Loan на 2026–2027 роки).

У межах того першого пакету Україна й так має отримати €45 млрд у 2026 році та базові €45 млрд у 2027 році (з яких €31,7 млрд піде на оборонну промисловість, а €13,3 млрд – на підтримку бюджету).

Нова ініціатива — це фінансування зверху цих планів.

• Механізм фінансування, як зазначено в оприлюднених звітах ЗМІ, основним варіантом є схема спільних запозичень на ринках капіталу.

Забезпеченням та джерелом погашення для цього додаткового кредиту пропонують зробити прибутки від заморожених російських активів.

• Остаточне рішення потребує згоди держав-членів ЄС.

Поки Єврокомісія опрацьовує фінальні варіанти, такі країни як Угорщина та Словаччина вже заявили, що не братимуть участі у фінансуванні цієї нової допомоги.

Водночас у ЄС шукають компромісні юридичні механізми, а лідери на кшталт Фрідріха Мерца (Німеччина) навіть погрожують заблокувати загальний бюджет ЄС, якщо окремі країни відмовлятимуться підтримувати Україну.

У Єврокомісії висловлюють «обережний оптимізм» щодо того, що рішення для закриття фінансових потреб України на 2027 рік буде успішно погоджено.