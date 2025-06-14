Економіка Торгові війни Трампа: Китайський експорт до США впав на 34,5%, а імпорт - більш ніж на 18%

2025-06-14 14:36

Китайський експорт до США впав на 34,5% порівняно з минулим роком, що стало найрізкішим падінням з лютого 2020 року, коли пандемія Covid-19 порушила торгівлю, пише CNBC.

Імпорт з США впав більш ніж на 18%, а позитивне сальдо торгового балансу Китаю зі Штатами скоротилося на 41,55% в річному обчисленні до 18 млрд доларів.

Минулого місяця загальний експорт зріс на 4,8% в доларовому еквіваленті порівняно з попереднім роком.

У травні імпорт впав на 3,4% порівняно з минулим роком, що є різким падінням порівняно з очікуваннями економістів щодо падіння на 0,9%. Цього року імпорт скорочувався переважно через млявий внутрішній попит.

Зазначається, що це було значною мірою компенсовано за рахунок поставок до країн Південно-Східної Азії, які зросли майже на 15% порівняно з минулим роком, а також до країн Європейського Союзу та Африки, які зросли на 12% та понад 33% відповідно.

Загальний профіцит торгового балансу Китаю збільшився на 25% порівняно з минулим роком до 103,2 млрд доларів у травні.

"Тим не менш, зростання експорту в травні значно сповільнилося порівняно з квітневим сплеском на 8,1%, коли різке збільшення поставок до країн Південно-Східної Азії компенсувало різке падіння експорту товарів до США. Китайські поставки до США впали на 21% у квітні, коли почали діяти заборонні митні тарифи", - пише CNBC.

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