Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено значну кількість енергооб’єктів, важливих для електропостачання регіонів.
Через атаки ворога є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській областях.
Особливо складною залишається ситуація на Дніпропетровщині та у Запорізькій області. Після масштабних знеструмлень у Запоріжжі вдалося частково відновити електропостачання. Проте є аварійні відключення у Дніпропетровській області. Відновлювальні роботи тривають, енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.
Через пошкодження енергетичного обладнання у частині областей до кінця доби вимушено діятимуть обмеження:
• для промисловості — графіки обмеження потужності;
• для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 0.5 до 3 черг).
Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.