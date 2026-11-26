ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України: пошкоджено значну кількість енергооб’єктів в п’яти областях

2026-11-26 11:30

Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено значну кількість енергооб’єктів, важливих для електропостачання регіонів.

Через атаки ворога є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській областях.

Особливо складною залишається ситуація на Дніпропетровщині та у Запорізькій області. Після масштабних знеструмлень у Запоріжжі вдалося частково відновити електропостачання. Проте є аварійні відключення у Дніпропетровській області. Відновлювальні роботи тривають, енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

Через пошкодження енергетичного обладнання у частині областей до кінця доби вимушено діятимуть обмеження:

•⁠ ⁠для промисловості — графіки обмеження потужності;

•⁠ ⁠для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 0.5 до 3 черг).

Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.