ВІЙНА В Україні Ідентифікація повернутих в Україну загиблих військових триватиме більше року

2025-06-19 10:27

В Україну повернули 6060 тіл загиблих військових. На повну ідентифікацію піде 14 місяців. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі ТВ.

За його словами, нині підрозділи судово-медичної експертизи, експертні та слідчі підрозділи працюють над ідентифікацією тіл (або рештків тіл) з великим навантаженням. У їхній роботі є певні труднощі, пов’язані зі станом, в якому перебувають тіла загиблих героїв.

"рф передає в одному пакеті тіла кількох осіб, а деколи рештки тіл однієї особи експерти знаходять у різних пакунках, або навіть під час різних етапів репатріації. Ворог намагається все зробити, щоби ускладнити цю роботу, затягнути час або навіть звинуватити нас в бездіяльності", - розповів Клименко.

За словами міністра, під час проведення експертиз спеціалісти знаходять навіть тіла у формі військових рф, документи, жетони та інші речі, які свідчать, що росіяни передають тіла не тільки українських героїв.

Глава МВС наголосив, що українські експерти мають обов’язково вивести профіль ДНК та ідентифікувати кожне передане тіло або рештки тіл. Якщо є достатньо доказів про те, що тіло або рештки не належать українським захисникам, відбувається їх повернення на росію.

Клименко зауважив, що за попередньою оцінкою спеціалістів, повна ідентифікація такої великої кількості тіл може тривати 14 місяців - це єдиний великий і тривалий процес, до якого залучено дуже багато людей.

"Судово-медичні експертизи, експертні та слідчі служби працюють в тризмінному режимі для того, щоби максимально швидко виконати цю роботу", - зазначив міністр.