ВОЙНА В Украине Сколько украинских полицейских постоянно находятся на линии боевого столкновения

2024-12-11 14:39

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что подразделения Национальной гвардии, пограничники и Национальная полиция постоянно находятся на линии боевого столкновения. Они занимаются эвакуацией гражданского населения. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

По словам главы МВД, некоторые подразделения уже несколько месяцев находятся в Силах обороны. Речь идет о специальных подразделениях, бригаде Лють, и сводных подразделениях, воюющих вместе с Нацгвардией.

"Это тысячи полицейских - 10% всех правоохранителей. Около 10 тысяч полицейских - это комбатанты, которые находятся на линии фронта", - отметил Клименко.

Он добавил, что на постоянной основе в зоне боевых действий находятся 25 тысяч правоохранителей, занимающихся эвакуацией людей и работой на блокпостах.

"Большой спектр работ вне полицейской деятельности. 40-45 тысяч постоянно находятся в зоне боевых действий и прифронтовых регионах. И мы говорим о приграничья, где находится Государственная пограничная служба и подразделения полиции", - рассказал министр.

Клименко также сообщил, что в Нацполиции из 100 тысяч 25% - это женщины, а еще 17% - это те люди, которые не достигли мобилизационного возраста.

"Вот теперь можно легко сосчитать 45 тысяч, о которых я говорил, 25 тысяч женщины и 17% - это те, кто не достиг мобилизационного возраста. То есть практически все силы Нацпола задействованы. Более половины Нацгвардии задействовано в выполнении боевых задач, и половина Государственной пограничной службы задействовано", - отметил глава МВД.