Политика Закон про обіг зброї буде опрацьований найближчим часом - міністр МВС Ігор Клименко

2024-02-26 18:09

Міністерство внутрішніх справ з народними депутатами допрацьовує пропозиції і виходиме на фінальне бачення Закону про зброю.

Про це Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

«Скільки зброї на руках - ми не знаємо. Мільйон-два. Від мільйона до п'яти мільйонів. Десь посередині будемо рахувати - три мільйони. Де ця зброя буде після війни? Тільки за минулий тиждень було виявлено чотири схрони зі зброєю», - наголосив він. Клименко додав, що номерна зброя, яка перебуває на обліку, має бути здана після війни в Національну поліцію і ЗСУ. «Що робити з трофейною зброєю - ми повинні визначитися. Ми пропонуємо разом із законодавцями, щоб цю зброю можна було просто здати, ця зброя не була на багато років десь захована і потім не стріляла десь у криміналі", - сказав глава МВС. За його словами, після війни українці повинні будуть повідомити про наявність у них такої зброї, а через 90 днів після скасування воєнного стану здати її. Але коли буде ухвалено закон, поки невідомо.

Також він повідомив, що нині у складі Національної поліції України 100 тисяч осіб. Станом на сьогодні поліція має достатньо повноважень, аби утримувати порядок в державі.

"Із початку війни наші повноваження збільшились на 80%. Нам потрібно допомагати відповідним службам, які документують воєнні злочини, проводити стабілізаційні заходи та працювати з людьми. Хоча це не функції поліції, які прописані в Законі", – підкреслив Міністр.

Реформа поліції триває. До прикладу, кожен кандидат на посаду керівника, заступника, керівника департаменту поліції чи регіональних підрозділів проходитиме посилену перевірку.

Також він зазначив, що наразі кожний поліцейський заброньований і на фронт не йде. Так він відреагував на заклики відправити поліцію на фронт. Клименко заявив, що в поліцейські і так на фронті - на деокупованих територіях, в зведених загонах та штурмовій бригаді.

«Кожний поліцейський має знати, доки він на службі - він заброньований і на фронт не йде, якщо він не доброволець. А от якщо відправити всіх на фронт - хто буде захищати людей, розслідувати злочини, виїжджати на виклики?», - зазначив він.