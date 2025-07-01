Життя фото Що покаже Національна опера України у липні - прем’єри, репертуар, афіша, гала-концерти, замовлення квитків

2025-07-01 12:27

Під завісу свого 157-го театрального сезону Національна опера України підготувала для своїх прихильників найяскравіше та найцікавіше зі свого репертуару. В липні на глядачів очікують улюблені опери та балети за участі провідних майстрів сцени, а завершальним акордом стануть неймовірно яскраві Гала-концерти. І хоча вистави все ще залишають виключно «денними» (інформація про початок вистави указана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів в залі все ще обмежена, Національна опера України завжди рада своїм глядачам!

Відкриває липневу афішу балет «Баядерка», названий енциклопедією балету ХІХ століття.

3 липня (четвер) о 17:00 - балет Людвіга Мінкуса «Баядерка».

Вистава займає особливе місце в історії українського хореографічного мистецтва, бо саме ним 2 жовтня 1926 року започаткував свою історію київський балет. У головних партіях заявлені: Наталія Мацак (Нікія), Сергій Кривоконь (Солор), Катерина Дегтярьова (Гамзаті), Сергій Литвиненко (Великий брамін), Клеман Гійом (Божок) та ін. Диригент – Олексій Баклан.

4 липня (п’ятниця) о 17:00 — опера Джузеппе Верді «Травіата» в осучасненій постановці Анатолія Солов’яненка.

Прем’єра вистави відбулася у жовтні 2022 року. Сучасні сукні, мініспідниці, модні ф’южн інтер’єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMS-ки замість листів на папері...

Оригінальна, авангардна постановка видатного класичного шедевра транслює головний меседж — мистецтво поза часом.

У головних ролях: Ольга Фомічова (Віолетта Валері), Дмитро Іванченко (Альфред Жермон), Петро Приймак (Жорж Жермон, його батько), Анжеліна Швачка (Флора Бервуа) та ін. Диригент – Микола Дядюра.

5 липня (субота) о 15:00 — романтичний балет Адольфа Адана «Жізель». За сюжетом твору, граф Альберт закохався в просту селянську дівчину Жізель. Однак він вже заручений із заможною аристократкою Батильдою, тож змушений удавати з себе селянина. Дівчину також кохає лісник Ганс, який розкриває їй правду про графа. Не витримавши жахливої зради коханого, Жізель божеволіє і помирає. Альберт не може її забути, тож він таємно відвідує цвинтар. Там його чекає остання зустріч з духом коханої, що рятує його від смерті. Вже у наш час балетмейстер театру Віктор Яременко, переосмисливши сценографію та сюжет цього безсмертного балетного шедевра, створив свою власну версію цієї вистави. Прем’єра цієї постановки з величезним успіхом 2 роки тому пройшла в Японії, а тепер ця вистава збирає аншлаги в Києві. У ролях: Катерина Миклуха (Жізель), Даниїл Пащук (Альберт), Олексадр Габелко (Ганс), Аліна Дулєсова (Батільда», Анастасія Шевченко (Мірта) та ін.

6 липня (неділя) о 15:00 — неперевершена опера Жоржа Бізе «Кармен». Знамениту трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе втілять Ірина Петрова та Дмитро Кузьмін. Також у ролях: Тетяна Ганіна (Мікаела), В’ячеслав Базир (Ескамільо), Богдан Тарас (Капітан Цуніга) та ін. Диригент – Алла Кульбаба.

10 липня (четвер) о 17:00 – 3-й ПРЕМ’ЄРНИЙ показ балету «La Fille mal gardée» (Норовлива донька) на музику Луї- Жозефа Фердинана Герольда в хореографії сера Фредеріка Аштона.

Музичне аранжування Джона Ланчбері, художнє оформлення сера Оскара Ланкастера. Балетмейстер-постановник – Жан Крістоф Лесаж, диригент-постановник – Віктор Олійник.

«La Fille mal gardée» (Норовлива донька) — шедевр балетної класики у хореографії Фредеріка Аштона, створений 1960 року для Королівського балету, Ковент-Гарден у Лондоні на музику Фердінанда Герольда в оркестровці Джона Ланчбері. Це одна з найтепліших і найдотепніших історій у класичному балеті, сповнена гумору, ніжності та енергії сільського життя. Сьогодні ця версія є частиною репертуару провідних театрів світу — Королівського балету в Лондоні, Паризької опери, Австралійського балету, American Ballet Theatre, San Francisco Ballet, Національного балету Канади, Голландського національного балету та інших.

18 лютого 2024 року в театрі The London Palladium Іван Путров організував благодійний балетний гала-вечір «Dance for Ukraine» за участі провідних артистів Королівського балету Великої Британії, світових зірок балету та провідних солістів Національної опери України.

Метою цієї події була підтримка учнів танцю в Україні та зробити можливим подарунок - балету «La Fille mal gardée» (Норовлива донька) Національній опері України, як акт підтримки та культурної солідарності Британії з Україною. За підтримки Івана Путрова та фонду Inspiration in Motion (фінансування та організація), а також завдяки сприянню Жана-П’єра Гаскета (правовласник хореографії), The Frederick Ashton Foundation, Михайла Баришникова та інших друзів України, ця постановка увійде на багато років до репертуару балетної трупи Національної опери України. Це непересічна культурна подія, яка поєднує класичну спадщину, благодійність і міжнародну підтримку українського мистецтва.

У виконавському складі в цього разу заявлені: Ілона Кравченко (Ліза), Микита Сухоруков (Колас), Олександр Габелко (Вдова Сімона), Клеман Гійом (Алан) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

11 липня (п’ятниця) о 17:00 — безсмертний шедевр української класики опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» в музичній редакції Мирослава Скорика, сценічна редакція Анатолія Солов’яненка.

У головних ролях: Богдан Тарас (Іван Карась), Наталія Николаїшин (Одарка), Тетяна Ганіна (Оксана), Дмитро Іванченко (Андрій), Олександр Киреєв (Султан) та ін.

12 липня (субота) о 15:00 — комічний балет «Весілля Фігаро» на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка, який впродовж багатьох років є беззаперечним фаворитом у київських глядачів.

В головних партіях цього разу заявлені: найромантичніше балетна пара Тетяна Льзова (Сюзанна) та Ярослав Ткачук (Фігаро), Олександр Габелко (Граф Альмавіва), Маргарита Альнах (Графиня). Євген Логвиненко (Марцеліна) та ін. Диригент – Сергій Голубничий.

13 липня (неділя) о 17:00 – опера «Флорія Тоска» Джакомо Пуччіні, яка по праву вважається однією з найпопулярніших вистав у світі. В титульній партії цього разу заявлена Оксана Крамарєва. Також у головних ролях: Олег Злакоман (Каварадоссі), Олександр Мельничук (Скарпіа), Олександр Бойко (Ризничий) та ін. Диригент – Микола Дядюра.

17 липня (четвер) о 17:00 — балет Хермана Левенсхольда «Сильфіда», який вважається не просто одним з кращих романтичних балетів. Йому випало започаткувати той великий перелік творів, які склали цілу епоху в хореографічному мистецтві. Свого часу цей твір назвали «ескізом, яким скористалися для чарівної композиції «Жізелі».

У ролях: Юлія Кулик (Сильфіда), Олександр Скулкін (Джеймс), Андрій Карєв (Гюрн), Руслан Авраменко (Медж, чаклунка) та ін.

18 липня (п’ятниця) о 17:00 — перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка — сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання у музичній редакції Мирослава Скорика та сценічній редакції Анатолія Солов’яненка.

В основі сюжету історія простої дівчини Наталки, яка тужить за своїм коханим Петром, що поїхав на заробітки на чужину та невідомо коли повернеться. Через волю матері вона змушена погодитися на заручини з місцевим багатієм паном Возним... Та навіть у класичні твори час вносить свої корегування — так у виставу зайшов відомий мем про паляницю...

У ролях: Анастасія Поважна (Наталка Полтавка), Сергій Скочеляс (Петро), Наталя Кисла (Горпина Терпелиха), Руслан Танський (Виборний Макогоненко), Сергій Пащук (Возний Тетерваковський), Олександр Бойко (Микола). Диригент - Богдан Пліш.

19 липня (субота) та 20 липня (неділя) о 15:00 — Гала-концерт з нагоди завершення 157-го театрального сезону за участі провідних солістів опери та балету, хору та оркестру Національної опери України.

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру.

Квитки на вистави надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна онлайн та у касах театру.



Національна опера України гарантує піднесений настрій за будь-яких обставин!

До зустрічі в новому 158 театральному сезоні, відкриття якого планується на 14 серпня 2025 року!