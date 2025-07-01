Життя С 1 июля напряжение в розетках Украины повысят до 230 вольт - что будет с приборами и как изменятся платежки за свет

2025-07-01 16:38

С 1 июля в Украине меняется стандарт напряжения в электросети - вместо привычных 220 вольт будет 230. Для чего нужен такой переход, повлияет ли он на работу приборов и на платежки за свет?

Для чего нужны изменения напряжения

В апреле 2025 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) приняла постановление, предусматривающее изменение уровня стандартного номинального напряжения в сети конечного потребителя - с 220/380 до 230/400 вольт.

Такие изменения происходят в рамках евроинтеграционного курса и расширяют интеграцию украинской энергосистемы с европейской, ведь в ЕС уже применяется стандарт напряжения в распределительной сети для конечного потребителя на уровне 230 вольт.

Как технически происходит переход

220 В или 230 В - это фазное напряжение, то есть то, которое доходит до бытового потребителя в обычную розетку, а 380 В или 400 В - это линейное или так называемое трехфазное напряжение. Его чаще используют на предприятиях, реже - в частных домах или коттеджах, например, для питания электроплит, насосов, станков или другого оборудования, требующего высокого напряжения.

На улицах городов стоит множество небольших бетонных сооружений или металлических шкафов с надписью "Осторожно! Напряжение". Это - трансформаторные подстанции, понижающие напряжение перед подачей в дома. Подстанции работают на входном напряжении 10 кВ. Раньше они понижали напряжение до 380 В и соответственно до потребителей доходило 220 В (фазное напряжение = линейное напряжение/1,73).

С 1 июля напряжение будут снижать до 400 В, поэтому в квартиры будет доходить уже 230 В. Как говорят в регуляторе, потребители не почувствуют этого перехода, весь процесс произойдет "автоматически".

Как переход повлияет на бытовые приборы

Вместе с изменением стандарта номинального напряжения в сети изменится и диапазон допустимых отклонений. Если раньше регулятор считал нормой "скачки" напряжения от 198 В до 242 В, то с 1 июля допустимые отклонения будут в диапазоне от 207 В до 253 В, то есть, плюс-минус 10% от номинального значения.

В НКРЭКУ уверяли, что изменение уровня напряжения не несет угрозы для бытовых электроприборов, ведь большинство из них - импортированы из ЕС, а европейские страны уже и так имеют стандарт напряжения 230 В и более. Это можно проверить на самой технике, на сайте производителя, на зарядном устройстве.

"Современные приборы производятся по стандартам ЕС, где 230 В - это норма уже много лет. Самое важное, не сама цифра, а стабильность напряжения в сети", - заверили в ДТЭК.

Большинство бытовых приборов, даже тех, которым десятки лет, спокойно выдерживают напряжение до 250 В. Если волнуетесь, что "техника может сгореть" - установите стабилизатор напряжения или реле, советуют делать в ДТЭК.

Напротив, проблемы могут возникать при низком напряжении, если приборы имеют импульсные блоки питания, которые преобразуют электроэнергию из одного вида напряжения в другой, например, из 220 В в 12 В (ноутбуки, зарядки, компьютеры, телевизоры). В таких случаях, если напряжение слишком низкое, может расти ток. Это, в свою очередь, может привести к перегреву компонентов.

Будут ли изменения в платежках за свет

Потребители не почувствуют изменений, ведь переход на новый стандарт напряжения не повлияет на суммы в платежках за свет.

"Вы платите за потребленную электроэнергию, то есть за киловатт/часы. Напряжение - это давление в системе, а не количество электричества. Поэтому никаких новых цифр в квитанции не будет", - заверили в ДТЭК.

Источник: УП