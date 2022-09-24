ВОЙНА В Украине Различные условия мобилизации в регионах могут обострить социальное напряжение в роССии – ISW

2022-09-24 18:00

 

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали, как выполняется приказ о мобилизации в России, а также пришли к выводу, что разные процессы мобилизации в разных регионах могут обострить социальное напряжение в РФ.

Источник: ISW

Детали: Российская мобилизационная система пытается справиться с задачей, поставленной президентом России Владимиром Путиным, и, скорее всего, не сможет создать мобилизованные резервные силы даже такого низкого качества, которое предполагалось планами Путина, если Кремль не сможет быстро исправить фундаментальные и системные проблемы.

В институте отмечают, что проблемы и ошибки в первые дни проведения широкомасштабной и сложной частичной мобилизации во время неудачной войны не являются неожиданными, хотя они свидетельствуют о том, что российская военная мобилизационная инфраструктура была подготовлена к большой войне не лучше, чем и российские вооруженные силы.

Тем не менее, по мнению военных аналитиков, вполне возможно, что Министерство обороны России решит некоторые из худших проблем и наладит мобилизационные усилия.

В ISW отмечают, что разногласия с указом о мобилизации и заявлениями Путина и Шойгу относительно категорий мужчин, освобождаемых от мобилизации, также вызывают гнев и недоверие к российским субъектам федерации и самому Кремлю.

По мнению экспертов, различные процессы мобилизации в разных регионах могут обострить социальное напряжение в России, которое уже выросло из-за восприятия неравенства при создании добровольческих батальонов.

В частности, лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Чеченская Республика не будет проводить мобилизацию, поскольку республика уже перевыполнила "план" призыва на 254 процента.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Российская частичная мобилизация уже в первые дни столкнулась с серьезными и системными проблемами, вызывающими недовольство населения и создающими условия для формирования мобилизационного резерва, неспособного выполнить задачи, поставленные перед ним президентом России Владимиром Путиным.
  • Протесты, нападения на призывные пункты и акты вандализма произошли по всей России в первые 48 часов после объявления частичной мобилизации.
  • Украинские войска продолжили продвижение на север и северо-запад от Лимана.
  • Украинские силы продолжали свою кампанию по перехвату в Херсонской области и сохраняли оперативную тишину в отношении продвижения украинских войск на линии соприкосновения.
  • Российские войска продолжали безуспешные штурмы вблизи Бахмута и к северо-западу от Донецка.
  • Украинские силы сбили беспилотник иранского производства Mohajer-6, вероятно, вблизи Одессы.
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