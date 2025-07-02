Спорт Віцечемпіон Української Прем'єри підписав контракт з португальським півзахисником Жотою

2025-07-02 09:35

Олександрія, віцечемпіон Української Прем'єр-ліги, офіційно повідомила про підписання португальського півзахисника Жоти.

Відповідно до повідомлення пресслужби клубу, 22-річний футболіст Жоао Пауло дос Сантос Перейра (скорочене ім'я - Жота) підписаний клубом до 30 червня 2028 року з можливістю для футболіста продовжити угоду на рік.

Про Жоту відомо, що він вихованець португальського клубу Віторія Гімарайнш, у якому він грав за команди U-15, U-17, U-19, U-23, а також згодом за першу команду.

До приходу в Олександрію футболіст виступав за Санжоаненсе в Португалії.

За свою кар'єру Жота зіграв 31 матч на клубному рівні, забив сім голів. На його рахунку також три матчі за юнацьку збірну Португалії U-18.

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