Життя Вибухи на Житомирщині: рух ділянкою траси М-06 Київ - Чоп повністю відновлено

2025-07-03 12:30

На ділянці дороги М-06 Київ-Чоп повністю відновлено проїзд. Про це повідомила пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Зазначається, що у зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка сталася на Житомирщині, рух ділянкою дороги М-06 Київ - Чоп було обмежено.

"Рух відкрито у дві сторони - по всіх смугах у кожному напрямку. Проїзд забезпечено. Будьте уважні та обежні, дотримуйтесь правил дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 2 липня на ділянці міжнародної траси Київ-Чоп у районі населеного пункту Березина пролунали потужні вибухи. За попередніми даними, вибухнули два промислові об’єкти.

Відомо про 24 постраждалих та двох загиблих. Знищено близько 25 будинків. Причини інциденту нині встановлюють.

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