Вибухи на залізниці поблизу Києва - стали відомі нові деталі та зміни в русі поїздів
2025-09-15 09:35
ДСНС, залізничники та інші служби роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки надзвичайної події на Київщині та повернути штатні маршрути пасажирським поїздам. Про це повідомила на своєму Telegram-каналі Укрзалізниця.
Протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, поки вони слідують обʼїздними маршрутами.
Змінені маршрути:
Через Коростень курсують поїзди:
- №1/123 Харків – Ворохта, Івано-Франківськ
- №73 Харків – Перемишль
- №79 Дніпро – Львів
- №119 Дніпро – Холм
- №243/63/111 Київ, Харків, Ізюм – Львів
- №24 Холм – Київ
- №92 Львів – Київ
- №52 Перемишль – Київ
- №9/159 Київ – Будапешт, Трускавець
- №750 Ужгород – Київ
- Через Трипілля-Дністровське – Миронівку:
- №22/104 Львів – Харків, Краматорськ
- №130/126/90 Мукачево, Перемишль – Полтава, Кременчук, Київ
- №106 Одеса – Київ
- №260/258 Чоп, Ясіня – Кременчук, Кропивницький
- №82/81 Ужгород – Київ
- №14 Солотвино – Київ
- №716 Перемишль – Київ
- №76 Кривий Ріг – Київ
- №140 Кам’янець-Подільський – Київ
- №139 Київ – Кам’янець-Подільський
- №143/141 Суми, Чернігів – Рахів
- №21/103 Харків, Краматорськ – Львів
- №113 Харків – Львів
- №755 Київ – Луцьк
- №753 Кривий Ріг – Київ
- №265 Київ – Одеса
- №117 Київ – Жмеринка
- №715 Київ – Перемишль.
Згодом в Укрзалізниці повідомили про тимчасове скасування таких поїздів:
- №6001, №6005, №6007 Київ – Фастів.
- №6003 Київ – Козятин.
- №6009, №6702 Київ – Миронівка.
- №6041 Київ– Васильків-Центр.
- №6002, №6008, №6010, №7030 Фастів – Київ.
- №6540 Фастів – Святошин.
- №6042 та №6046 Васильків-Центр – Київ.
- №6906 Київ- Ніжин.
- №6917 Ніжин - Київ.
- №6235 Миронівка – Фастів.
На додачу до цього, були обмежені маршрути:
- №895 Конотоп – Фастів матиме маршрут Конотоп – Київ.
- №892 Фастів – Славутич матиме маршрут Київ-Славутич.
- №6004 та №6006 Фастів – Київ матимуть маршрут Фастів – Мотовилівка.
Нагадаємо, у зв'язку з пошкодженням інфраструктури поблизу Києва, спричиненим потужним вибухом, Укрзалізниця оголосила про зміни в русі кількох поїздів.