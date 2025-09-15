ВІЙНА В Україні Вибухи на залізниці поблизу Києва - стали відомі нові деталі та зміни в русі поїздів

2025-09-15 09:35

ДСНС, залізничники та інші служби роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки надзвичайної події на Київщині та повернути штатні маршрути пасажирським поїздам. Про це повідомила на своєму Telegram-каналі Укрзалізниця.

Протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, поки вони слідують обʼїздними маршрутами.

Змінені маршрути:

Через Коростень курсують поїзди:

№1/123 Харків – Ворохта, Івано-Франківськ

№73 Харків – Перемишль

№79 Дніпро – Львів

№119 Дніпро – Холм

№243/63/111 Київ, Харків, Ізюм – Львів

№24 Холм – Київ

№92 Львів – Київ

№52 Перемишль – Київ

№9/159 Київ – Будапешт, Трускавець

№750 Ужгород – Київ

Через Трипілля-Дністровське – Миронівку:

№22/104 Львів – Харків, Краматорськ

№130/126/90 Мукачево, Перемишль – Полтава, Кременчук, Київ

№106 Одеса – Київ

№260/258 Чоп, Ясіня – Кременчук, Кропивницький

№82/81 Ужгород – Київ

№14 Солотвино – Київ

№716 Перемишль – Київ

№76 Кривий Ріг – Київ

№140 Кам’янець-Подільський – Київ

№139 Київ – Кам’янець-Подільський

№143/141 Суми, Чернігів – Рахів

№21/103 Харків, Краматорськ – Львів

№113 Харків – Львів

№755 Київ – Луцьк

№753 Кривий Ріг – Київ

№265 Київ – Одеса

№117 Київ – Жмеринка

№715 Київ – Перемишль.

Згодом в Укрзалізниці повідомили про тимчасове скасування таких поїздів:

№6001, №6005, №6007 Київ – Фастів.

№6003 Київ – Козятин.

№6009, №6702 Київ – Миронівка.

№6041 Київ– Васильків-Центр.

№6002, №6008, №6010, №7030 Фастів – Київ.

№6540 Фастів – Святошин.

№6042 та №6046 Васильків-Центр – Київ.

№6906 Київ- Ніжин.

№6917 Ніжин - Київ.

№6235 Миронівка – Фастів.

На додачу до цього, були обмежені маршрути:

№895 Конотоп – Фастів матиме маршрут Конотоп – Київ.

№892 Фастів – Славутич матиме маршрут Київ-Славутич.

№6004 та №6006 Фастів – Київ матимуть маршрут Фастів – Мотовилівка.

Нагадаємо, у зв'язку з пошкодженням інфраструктури поблизу Києва, спричиненим потужним вибухом, Укрзалізниця оголосила про зміни в русі кількох поїздів.