ВІЙНА В Україні Вибухи на залізниці поблизу Києва - стали відомі нові деталі та зміни в русі поїздів

2025-09-15 09:35

ДСНС, залізничники та інші служби роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки надзвичайної події на Київщині та повернути штатні маршрути пасажирським поїздам. Про це повідомила на своєму Telegram-каналі Укрзалізниця.

Протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, поки вони слідують обʼїздними маршрутами.

Змінені маршрути:

Через Коростень курсують поїзди:

  • №1/123 Харків – Ворохта, Івано-Франківськ
  • №73 Харків – Перемишль
  • №79 Дніпро – Львів
  • №119 Дніпро – Холм
  • №243/63/111 Київ, Харків, Ізюм – Львів
  • №24 Холм – Київ
  • №92 Львів – Київ
  • №52 Перемишль – Київ
  • №9/159 Київ – Будапешт, Трускавець
  • №750 Ужгород – Київ
  • Через Трипілля-Дністровське – Миронівку:
  • №22/104 Львів – Харків, Краматорськ
  • №130/126/90 Мукачево, Перемишль – Полтава, Кременчук, Київ
  • №106 Одеса – Київ
  • №260/258 Чоп, Ясіня – Кременчук, Кропивницький
  • №82/81 Ужгород – Київ
  • №14 Солотвино – Київ
  • №716 Перемишль – Київ
  • №76 Кривий Ріг – Київ
  • №140 Кам’янець-Подільський – Київ
  • №139 Київ – Кам’янець-Подільський
  • №143/141 Суми, Чернігів – Рахів
  • №21/103 Харків, Краматорськ – Львів
  • №113 Харків – Львів
  • №755 Київ – Луцьк
  • №753 Кривий Ріг – Київ
  • №265 Київ – Одеса
  • №117 Київ – Жмеринка
  • №715 Київ – Перемишль.

Згодом в Укрзалізниці повідомили про тимчасове скасування таких поїздів:

  • №6001, №6005, №6007 Київ – Фастів.
  • №6003 Київ – Козятин.
  • №6009, №6702 Київ – Миронівка.
  • №6041 Київ– Васильків-Центр.
  • №6002, №6008, №6010, №7030 Фастів – Київ.
  • №6540 Фастів – Святошин.
  • №6042 та №6046 Васильків-Центр – Київ.
  • №6906 Київ- Ніжин.
  • №6917 Ніжин - Київ.
  • №6235 Миронівка – Фастів.

На додачу до цього, були обмежені маршрути:

  • №895 Конотоп – Фастів матиме маршрут Конотоп – Київ.
  • №892 Фастів – Славутич матиме маршрут Київ-Славутич.
  • №6004 та №6006 Фастів – Київ матимуть маршрут Фастів – Мотовилівка.

Нагадаємо, у зв'язку з пошкодженням інфраструктури поблизу Києва, спричиненим потужним вибухом, Укрзалізниця оголосила про зміни в русі кількох поїздів.

