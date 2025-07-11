Спорт Лондонський Арсенал розглядає можливість відмови від надто дорогого трансферу форварда Віктора Дьокереша

2025-07-11 13:30

Лондонський Арсенал серйозно розглядає можливість припинити перемовини щодо трансферу нападника Спортинга Віктора Дьокереша. Про це повідомляє португальське видання A Bola.

Нагадаємо, "каноніри" зробили пропозицію в розмірі 65 мільйонів євро плюс 15 мільйонів бонусами, проте лісабонці наполягають на повній виплаті клаусули - 70 мільйонів євро.

За інформацією джерела, в останні дні контакти між клубами були припинені. У Лондоні дедалі серйозніше розглядають варіант повного виходу з переговорів, якщо Спортинг не знизить свої фінансові вимоги.

Водночас сам Віктор Дьокереш наполягає на трансфері та чинить тиск на керівництво португальського клубу. Шведський форвард має намір залишити команду цього літа.