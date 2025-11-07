ВІЙНА В Україні Київська чиновниця отримала підозру у сприянні незаконному відчуженню нерухомості оборонного заводу

2025-11-07 10:27

Експосадовиця Державної реєстраційної служби України отримала підозру у сприянні незаконному відчуженню з держвласності комплексу нерухомого майна заводу Арсенал у Києві. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства державний реєстратор, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно зареєструвала право приватної власності на державне майно в інтересах трьох приватних структур.

Ділки незаконно привласнили понад 29 тис. кв. м комплексу, збитки держави оцінюються у понад 134 мільйони гривень.

Колишній посадовиці, яка нині здійснює адвокатську діяльність, повідомлено про підозру у пособництві у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Їй також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фігурантці загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.