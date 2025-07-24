ВІЙНА В Україні Рашисти скинули на центральну частину Харкова дві керовані авіабомби

2025-07-24 12:30

Рашисти скинули на центральну частину Харкова дві керовані авіабомби. Станом на зараз відомо про трьох постраждалих, повідомив мер Ігор Терехов в Телеграм у четвер, 24 липня.

За його даними, перший КАБ влучив поряд з багатоповерховим будинком у Шевченківському районі. На місці горять близько 15 авто.

Друге влучання прийшлося по цивільному підприємству. Там спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

"Є підтверджена інформація про трьох постраждалих", – написав міський голова.

ДСНС, правоохоронці і медики працюють на місці обстрілу.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни запустили по Україні чотири ракети і понад 100 ударних дронів. Були атаковані житлові будинки і цивільна інфранстуртура в Черкасах, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, на Харкіщині, Сумщині і Донеччині. Загинуло троє людей, ще понад 10 людей поранені, зокрема дев’ятирічна дитина в Черкасах.