Політика Верховна Рада ухвалила нових міністрів в Кабміні Корецького - повний список

2026-07-16 16:46

Парламент пішов на місячну перерву, так і не призначивши міністра оборони та главу МЗС.

Ключові кадрові рішення залишилися «завислими», а наступне пленарне засідання парламенту заплановане лише на 18 серпня.

До Верховної Ради сьогодні надійшло подання про призначення нового складу уряду, крім міністрів оборони та закордонних справ. Врешті рішення було прийнято.

▪️Денис Шмигаль — Перший віцепрем’єр-міністр України, міністр енергетики.

▪️Тетяна Бережна — віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики, міністр культури.

▪️Всеволод Ченцов — віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

▪️Віталій Безгін — міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб.

▪️Матвій Бідний — міністр молоді та спорту.

▪️Андрій Бутенко — міністр освіти і науки.

▪️Іван Вигівський — міністр внутрішніх справ.

▪️Тарас Висоцький — міністр аграрної політики та продовольства.

▪️Микола Калашник — міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту.

▪️Віталій Кім — міністр у справах ветеранів.

▪️Олександр Кравченко — міністр економіки та довкілля.

▪️Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я.

▪️Сергій Марченко — міністр фінансів.

▪️Денис Маслов — міністр юстиції.

▪️Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності.

▪️Оксана Ферчук — міністр цифрової трансформації.