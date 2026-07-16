Верховна Рада ухвалила нових міністрів в Кабміні Корецького - повний список

Парламент пішов на місячну перерву, так і не призначивши міністра оборони та главу МЗС.
Ключові кадрові рішення залишилися «завислими», а наступне пленарне засідання парламенту заплановане лише на 18 серпня.
До Верховної Ради сьогодні надійшло подання про призначення нового складу уряду, крім міністрів оборони та закордонних справ. Врешті рішення було прийнято.
▪️Денис Шмигаль — Перший віцепрем’єр-міністр України, міністр енергетики.
▪️Тетяна Бережна — віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики, міністр культури.
▪️Всеволод Ченцов — віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
▪️Віталій Безгін — міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб.
▪️Матвій Бідний — міністр молоді та спорту.
▪️Андрій Бутенко — міністр освіти і науки.
▪️Іван Вигівський — міністр внутрішніх справ.
▪️Тарас Висоцький — міністр аграрної політики та продовольства.
▪️Микола Калашник — міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту.
▪️Віталій Кім — міністр у справах ветеранів.
▪️Олександр Кравченко — міністр економіки та довкілля.
▪️Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я.
▪️Сергій Марченко — міністр фінансів.
▪️Денис Маслов — міністр юстиції.
▪️Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності.
▪️Оксана Ферчук — міністр цифрової трансформації.