Укрзалізниця повідомила про обмеження руху поїздів одразу у чотирьох областях

Укрзалізниця повідомила про обмеження руху поїздів у низці регіонів через безпекову ситуацію. Зміни торкнулися Сумщини, Чернігівщини, Харківщини та Запорізької області, йдеться у заяві компанії.
УЗ обмежила рух регіональних поїздів до/з Конотопа та приміські - до/з станції Кролевець у Сумській області, а на Чернігівщині тимчасово не курсуватимуть поїзди сполученням Сновськ-Бахмач і у зворотному напрямку.
Станом на сьогодні на Харківщині ділянка Лозова-Барвінкове-Краматорськ надалі залишається зоною підвищеного ризику. Проїзд забезпечується автобусним об’їздом.
На Запоріжжі триває моніторинг безпекової ситуації. "Залежно від обстановки можемо як пропускати поїзди, так і залучати автобусні трансфери", - пояснили у компанії.
Пасажирам радять уважно стежити за оголошеннями та виконувати вказівки поїзних бригад і вокзальних стюардів.