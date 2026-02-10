ВІЙНА В Україні Укрзалізниця повідомила про обмеження руху поїздів одразу у чотирьох областях

2026-02-10 16:45

Укрзалізниця повідомила про обмеження руху поїздів у низці регіонів через безпекову ситуацію. Зміни торкнулися Сумщини, Чернігівщини, Харківщини та Запорізької області, йдеться у заяві компанії.

УЗ обмежила рух регіональних поїздів до/з Конотопа та приміські - до/з станції Кролевець у Сумській області, а на Чернігівщині тимчасово не курсуватимуть поїзди сполученням Сновськ-Бахмач і у зворотному напрямку.

Станом на сьогодні на Харківщині ділянка Лозова-Барвінкове-Краматорськ надалі залишається зоною підвищеного ризику. Проїзд забезпечується автобусним об’їздом.

На Запоріжжі триває моніторинг безпекової ситуації. "Залежно від обстановки можемо як пропускати поїзди, так і залучати автобусні трансфери", - пояснили у компанії.

Пасажирам радять уважно стежити за оголошеннями та виконувати вказівки поїзних бригад і вокзальних стюардів.